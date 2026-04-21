Atrapados infraganti cuando intentaban robar en un hotel

Dos hombres de 36 y 40 años fueron detenidos esta tarde luego de haber intentado robar en un hotel de Carlos Paz. El hecho se produjo minutos antes de las 14 horas en el Hotel La Cuesta, ubicado en la esquina de Avenida San Martín y Wilde, donde los sujetos forzaron una puerta y destrozaron un vidrio lateral.

Los sospechosos fueron sorprendidos por personal del escuadrón motorizado cuando intentaban darse a la fuga.

Según pudo conocerse, uno de ellos logró escapar y es intensamente buscado, mientras que los otros dos (de 36 y 40 años) fueron trasladados hacia la comisaría local.

Minutos después, el propietario del establecimiento hotelero constató los daños dentro del inmueble.