Brutal ataque en Brasil: una joven prendió fuego a una cajera por celos

Una joven de 18 años fue detenida en Brasil acusada de haber asesinado a una cajera de comercio tras rociarla con alcohol y prenderla fuego dentro del local donde trabajaba. El violento episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y, según la investigación, habría sido provocado por un conflicto sentimental.

El hecho ocurrió el 11 de abril en el estado de Minas Gerais y tuvo como víctima a Íris Cândida, de 24 años, quien atendía una pequeña mercería. De acuerdo con la reconstrucción del caso, la agresora ingresó al establecimiento, tomó un recipiente con alcohol, lo abrió y lo arrojó sobre la joven que se encontraba en la caja registradora. Segundos después, utilizó un encendedor para iniciar el fuego.

Las imágenes de seguridad muestran que la acusada ya había estado previamente en el comercio y que regresó pocos minutos más tarde, lo que refuerza la hipótesis de una acción planificada. Según la investigación, el desencadenante habría sido una conversación entre la víctima y el novio de la agresora.

La trabajadora sufrió quemaduras en aproximadamente el 40% de su cuerpo y fue trasladada de urgencia a un centro de salud. Permaneció internada durante nueve días, pero falleció el 19 de abril a raíz de la gravedad de las lesiones.

Tras el ataque, la joven huyó del lugar y se mantuvo prófuga durante más de una semana. Su recorrido posterior también quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad, donde se la observa alejándose con una botella de alcohol.

Finalmente, fue detenida por la Policía Militar en la localidad de Delfinópolis, donde se ocultaba en una vivienda abandonada en una zona rural. La captura se produjo el mismo día en que familiares, amigos y vecinos despidieron a la víctima en una ceremonia marcada por el dolor y el pedido de justicia.

El caso generó fuerte conmoción en la comunidad por la extrema violencia del ataque y por el trasfondo del hecho, que habría surgido a partir de un conflicto personal que terminó escalando hasta un crimen de alta gravedad.