Conmoción en Villa Allende por el hallazgo de una mujer calcinada

Una mujer fue hallada sin vida esta madrugada en Villa Allende, en la intersección de Roque Sáenz Peña y Dean Funes, en un hecho que generó fuerte impacto en la zona.

De acuerdo a las primeras informaciones, el cuerpo presentaba signos de haber sido calcinado y estaba apoyado contra un portón al momento del hallazgo.

En el lugar se encontraron elementos que podrían estar vinculados al hecho, mientras que con el correr de las horas se sumaron datos aportados por un empleado de una estación de servicio cercana, quien indicó que la mujer habría comprado combustible en un bidón poco antes del episodio.

Hasta el momento, la víctima no fue identificada y se intenta reconstruir qué ocurrió en las horas previas.

En la escena trabajan peritos y personal especializado, bajo las directivas del magistrado interviniente, para avanzar en el esclarecimiento del caso.