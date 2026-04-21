Detuvieron a dos hombres que amenazaron a una mujer en Río Ceballos

Dos hombres que se encontraban armados fueron detenidos esta madrugada tras haber amenazado a una mujer en Río Ceballos. Se llevó adelante un procedimiento tras las denuncia que hizo la víctima y lograron atraparlos horas después.

Se desplegó un operativo que culminó con la aprehensión de dos hombres de 27 años de edad.

Durante el procedimiento, se logró además el secuestro de un revólver y un automóvil Volkswagen Bora en el que intentaban huir. Tanto los detenidos, como los elementos incautados, quedaron a disposición de la justicia.