El testimonio que podría explicar el horror ocurrido en Villa Allende

Un dato clave surgió en la investigación por la mujer hallada sin vida y calcinada esta madrugada en Villa Allende, y podría ser determinante para esclarecer lo ocurrido.

Se trata del testimonio de un empleado de una estación de servicio ubicada en la esquina de Brasil y Río de Janeiro, quien indicó que minutos antes del hecho una mujer se presentó sola, compró combustible y lo cargó en un bidón.

Según su relato, la mujer se retiró por sus propios medios, lo que abre una línea de análisis sobre sus movimientos previos al hallazgo.

El cuerpo fue encontrado en la intersección de Roque Sáenz Peña y Dean Funes, donde presentaba signos de haber sido calcinado y estaba apoyado contra un portón.

En el lugar también se encontraron elementos que podrían estar vinculados al hecho, mientras los investigadores intentan determinar si la compra de combustible guarda relación directa con lo sucedido.

Hasta el momento, la víctima no fue identificada y continúan las pericias en la escena, bajo las directivas del magistrado interviniente.