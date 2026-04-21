Embalse: prohíben mochilas en una escuela por temor a amenazas

En medio del clima de preocupación por amenazas en establecimientos educativos de la provincia, un colegio secundario de Embalse, en el Valle de Calamuchita, resolvió implementar una medida preventiva que generó debate: prohibió el ingreso de alumnos con mochilas tradicionales.

Desde la institución informaron que los estudiantes solo podrán asistir con bolsas o mochilas transparentes. En caso contrario, deberán dejar sus pertenencias en la preceptoría antes de ingresar al edificio.

La directora explicó que la decisión se tomó frente a una situación de “psicosis” generada por información falsa difundida en redes sociales, que terminó impactando en la dinámica escolar y en la tranquilidad de la comunidad educativa.

En ese sentido, aclararon que no se registraron amenazas concretas ni hechos con armas dentro del colegio. Sin embargo, remarcaron que el objetivo es reforzar la prevención y llevar calma tanto a estudiantes como a sus familias.

La medida no estuvo exenta de polémica. Mientras algunos padres acompañaron la decisión, otros expresaron su desacuerdo y propusieron alternativas como la instalación de detectores de metales, una opción que finalmente fue descartada por las autoridades.

Además, el colegio ya mantenía desde el año pasado una restricción en el uso de teléfonos celulares, permitidos únicamente con fines pedagógicos.

Este caso se inscribe en un contexto de creciente alerta en distintas escuelas de Córdoba, donde en las últimas semanas se investigan múltiples amenazas que, en muchos casos, resultaron ser falsas pero generaron preocupación generalizada.