Escándalo en Valle Hermoso: Veterinarios denunciaron a un funcionario municipal

Una fuerte conmoción se desató en Valle Hermoso por la viralización de una serie de videos y fotografías que involucran a un funcionario municipal, quien fue denunciado por el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba por «maltrato animal y ejercicio ilegal de la profesión».

Se trata de David Maero, quien se desempeña actualmente como director del Área de Salud Animal y también ha sido acusado de presentarse a trabajar en «condiciones alarmantes», presuntamente «en estado de ebriedad o bajo efecto de alguna sustancia».

Natalia Elstner, quien es presidenta del Colegio Médico Veterinario, confirmó que se abrió una investigación cuando llegaron una serie de acusaciones a través de las redes sociales y luego se sumaron «pruebas» que encendieron todas las alarmas. En ese sentido, dijo que al funcionario se le endilga haber realizado «cirugías y prácticas médicas sin título habilitante».

Para la institución, el accionar de Maero encuadra dentro de un hecho de «crueldad al 100%», dado que el sujeto «no es idóneo para garantizar el bienestar de los pacientes». Elstner dijo que la situación era conocida en la localidad pero que muchos temían a denunciar por «temor a represalias» y que se dio intervención formal a la justicia.

Se espera que en las próximas horas se inicien las investigaciones pertinentes para determinar la responsabilidad administrativa y penal del funcionario. Por el momento, se desconoce si continuará en el cargo y hubo un fuerte repudio de las asociaciones proteccionistas y los vecinos en las redes sociales.