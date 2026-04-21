Evadieron un control y desataron una persecución en Córdoba

Un operativo policial que se inició esta tarde en barrio Campo de la Rivera finalizó en barrio Müller con la detención de un hombre de 20 años, tras una persecución que incluyó la fuga de otros dos ocupantes.

Todo comenzó cuando efectivos intentaron controlar un Fiat 147 en el que se trasladaban tres hombres. Al advertir la presencia policial, el conductor aceleró y se dio a la fuga, lo que dio inicio a un seguimiento por distintos sectores.

Durante la huida, uno de los ocupantes habría exhibido un arma de fuego. El recorrido terminó en calle Norberto de la Riestra al 3500, donde abandonaron el vehículo.

En ese punto, dos de los hombres escaparon a pie e ingresaron a una vivienda, desde donde huyeron por los techos sin ser localizados. En tanto, el tercer ocupante fue reducido en el lugar.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron una caja de cartuchos calibre 22, teléfonos celulares, prendas de vestir, documentación y el vehículo en el que se trasladaban.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras continúa la búsqueda de los otros involucrados.