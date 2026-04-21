Evadieron un control policial, huyeron a toda velocidad y uno fue detenido

Un joven de 20 años fue detenido luego de una persecución policial por las calles de Córdoba. Se trasladaba a bordo de un vehículo Fiat 147 junto con otros dos sujetos, evadió un control y se le secuestró municiones y teléfonos celulares. El hecho se produjo ayer en horas de la tarde en barrio Campo de la Rivera y culminó en barrio Müller.

Durante el seguimiento, uno de los ocupantes habría esgrimido un arma de fuego.

Los sospechosos dejaron abandonado el rodado en calle Norberto de la Riestra al 3500. Dos lograron escapar a pie e ingresaron a una vivienda, mientras que el tercer ocupante fue interceptado por los uniformados.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro del vehículo, una caja de cartuchos calibre 22 con municiones, dos teléfonos celulares, prendas de vestir y documentación.

Finalmente, el aprehendido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la justicia.