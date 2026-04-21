Frustran intento de robo de un auto y detienen a dos hombres

Un policía de civil detectó la maniobra y activó un operativo que permitió capturarlos a pocas cuadras; llevaban un inhibidor, una ganzúa y otros elementos.

Dos hombres de 25 y 29 años fueron detenidos este martes por la tarde en barrio Centro, luego de ser sorprendidos presuntamente intentando abrir un vehículo estacionado en la vía pública.

El procedimiento se llevó a cabo en calle Rivadavia al 400, tras un operativo desplegado por efectivos del Comando de Acción Preventiva. Todo comenzó cuando un policía de civil advirtió a dos sujetos manipulando la cerradura de un automóvil en calle Olmos al 100 y dio aviso a sus pares.

Con las descripciones aportadas, los uniformados montaron un rastrillaje en la zona que permitió localizar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del hecho y proceder a su detención.

Durante el operativo, se secuestraron diversos elementos que serían utilizados para cometer ilícitos, entre ellos un inhibidor tipo handy, una llave tipo ganzúa, dos mochilas, un compresor de aire y prendas de vestir.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, al igual que los objetos incautados, en el marco de la investigación correspondiente.