Intentó huir de la Policía y se escondió en viviendas en barrio La Quinta

Un joven de 23 años fue aprehendido en la madrugada de este martes 21 de abril en barrio La Quinta, en Villa Carlos Paz, luego de protagonizar un intento de fuga que incluyó el ingreso a varias viviendas de la zona.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) alrededor de las 4:30, mientras realizaban un patrullaje preventivo por calle Asunción al 200. Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron a un individuo que, al advertir la presencia del móvil, emprendió la huida.

Lejos de acatar las órdenes impartidas por los uniformados, el joven intentó evadir el control ingresando a distintos domicilios del sector, lo que generó alarma entre los vecinos.

La situación fue advertida por uno de los residentes, quien alertó a la Policía tras detectar la presencia del sospechoso dentro de su vivienda. Con esa información, los efectivos lograron darle alcance y concretar la aprehensión en el lugar.

El detenido fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición del magistrado interviniente, imputado por el delito de violación de domicilio.