Juicio por la muerte de Maradona: Gianinna habló de abandono y falta de controles

La declaración de Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de Diego Maradona vuelve a poner el foco en uno de los puntos más sensibles del caso: la responsabilidad del equipo médico en los cuidados durante sus últimos días.

Según su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, Gianinna describió un deterioro físico y mental progresivo de su padre, que —aseguró— no fue tratado de manera adecuada. En ese contexto, apuntó directamente contra los profesionales imputados, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

Durante la audiencia, relató escenas que, según su visión, evidenciaban el estado de vulnerabilidad de Maradona. Afirmó que “estaba perdido en tiempo y espacio” y recordó episodios como su cumpleaños número 60, cuando no logró reconocerse en una imagen. También expresó preocupación por la medicación que recibía, ya que lo percibía “lento e irreconocible”.

Gianinna sostuvo que el equipo médico tenía la responsabilidad directa sobre el tratamiento y cuestionó la falta de claridad en las decisiones y la información brindada a la familia, que —según dijo— en ocasiones era contradictoria.

Uno de los puntos más críticos de su declaración fue la internación domiciliaria, definida tras la operación por un hematoma subdural y el paso por la Clínica Olivos. Según explicó, esa modalidad fue impulsada por los médicos, pero no se implementó con las condiciones necesarias.

En ese sentido, denunció la ausencia de equipamiento esencial en la vivienda, como monitor cardíaco, desfibrilador y una ambulancia disponible de forma permanente, elementos que —según afirmó— habían sido prometidos.

Finalmente, fue contundente al referirse a la confianza que la familia depositó en los profesionales: aseguró que siguieron sus indicaciones y rechazó cualquier intento de trasladar responsabilidades hacia el entorno familiar. “Nos manipularon”, afirmó.

El juicio busca determinar si hubo negligencia en la atención médica que recibió Maradona en los días previos a su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020, un caso que sigue generando fuerte impacto en la opinión pública argentina.