Jury histórico: Los fiscales del caso Dalmasso en el banquillo de los acusados

La Legislatura se convirtió este martes en el escenario de un hecho inédito en la historia judicial de la Provincia de Córdoba. Por primera vez, tres fiscales son juzgados en simultáneo por su desempeño en una misma causa: el crimen impune de Nora Dalmasso. El proceso contra Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro no solo busca evaluar errores técnicos, sino dar respuesta a una pregunta que flota en el aire desde 2006: ¿Por qué se tardó 20 años en mirar las pruebas?

El detonante de este jury fue el giro dramático que tomó la causa en 2024. Mientras los fiscales ahora juzgados perseguían hipótesis que iban desde un supuesto «crimen pasional» del hijo, Facundo Macarrón, hasta un posible «sicariato» encargado por el viudo, Marcelo Macarrón, un ADN clave dormía en los expedientes.

Se trata del rastro genético hallado en el cinto de la bata de Nora, que finalmente señaló al parquista Roberto Barzola. La acusación sostiene que esta prueba existía desde el inicio, pero la «impericia o el desvío deliberado de la investigación» permitieron que el tiempo pasara hasta que la causa prescribiera, dejando el crimen técnicamente impune.

«Nos persiguieron y trataron de matarme socialmente»; sentenció Facundo Macarrón antes de ingresar a la Legislatura, reflejando el dolor de una familia que pasó de ser sospechosa a querellante en este proceso.

El tribunal, presidido por la legisladora Julieta Rinaldi e integrado por representantes de diversos bloques políticos y el Tribunal Superior de Justicia, analizará el historial de los tres funcionarios:

Javier Di Santo: El primer fiscal, recordado por imputar al «perejil» Gastón Zárate y al propio Facundo Macarrón. Fue apartado en 2015 tras años de estancamiento.

Daniel Miralles: Sostuvo la cinematográfica teoría de que Marcelo Macarrón voló clandestinamente desde Punta del Este para matar a su esposa y regresar en la misma noche.

Luis Pizarro: Llevó al viudo a juicio bajo la hipótesis de un crimen por encargo, proceso que terminó en una absolución total por falta de pruebas en 2022.

El proceso es impulsado por la fiscal general adjunta, Bettina Croppi y el jurado de enjuiciamiento está presidido por la legisladora Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba) e integrado por Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (UCR) y Walter Gispert (Frente Cívico). Mientras que el Poder Judicial es representado por Aída Tarditti del TSJ.

El jury contará con el testimonio de 37 testigos, incluidos Marcelo Macarrón y sus hijos, Valentina y Facundo. El jurado de enjuiciamiento tiene el poder de destituir a los tres fiscales si considera que existió mal desempeño. Más allá de la sanción administrativa, este juicio representa una condena simbólica a una cadena de errores que dejó a Río Cuarto y al país sin justicia. A 20 años del asesinato en Villa Golf, el foco ya no está en quién mató a Nora, sino en quiénes impidieron que se supiera la verdad.