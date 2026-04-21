Lo buscaban y lo encontraron muerto, conmoción en Tanti

El cuerpo sin vida de un hombre de 56 años fue encontrado en las últimas horas en Tanti y provocó una fuerte conmoción. Era buscado intensamente desde la tarde de ayer y fue hallado en un descampado del barrio Los Chañares.

El caso ha sido caratulado como «muerte de etiología dudosa», tomó intervención la justicia y se investigan las circunstancias.

En el lugar, trabajó el personal de la Departamental Punilla, los bomberos voluntarios, efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y la Guardia Urbana.

También se hizo presente el intendente Emiliano Paredes y el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Francisco Chiarella.