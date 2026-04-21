Los sorprendieron con dólares falsos apoyados sobre una biblia

Dos hombres de 26 y 28 años fueron detenidos este lunes por la tarde en barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba, luego de ser sorprendidos con dinero presuntamente falsificado durante un operativo policial.

El procedimiento tuvo lugar en avenida 24 de Septiembre al 1200, donde efectivos que realizaban tareas de patrullaje preventivo observaron a los sospechosos sentados en el ingreso de un edificio. Según informaron fuentes policiales, ambos manipulaban varios billetes apoyados sobre una biblia, una situación que llamó la atención de los uniformados.

Ante esta conducta, los agentes procedieron a identificarlos y realizar un control, constatando que los billetes presentaban características apócrifas. De inmediato, se dispuso la aprehensión de los dos hombres.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró 600 dólares falsos, dos teléfonos celulares, una biblia y otros elementos que estarían vinculados a la causa.

Los detenidos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de la Policía Federal, que interviene en la investigación para determinar el origen del dinero y si existen más personas involucradas.