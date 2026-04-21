Murió el trabajador herido tras la explosión de una cisterna

Un trabajador de 35 años falleció en las últimas horas tras permanecer internado en estado crítico desde mediados de marzo, cuando sufrió graves heridas durante la explosión de un tanque cisterna.

El hecho había ocurrido el 16 de marzo, alrededor de las 15:45, en un galpón ubicado sobre calle San Lorenzo al 2700, donde el hombre realizaba trabajos de soldadura.

Producto de la explosión, había resultado con lesiones de consideración y desde entonces se encontraba bajo atención médica. En las últimas horas se confirmó su fallecimiento.

La causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.