Murió un alumno tras descompensarse en un colegio de La Calera

Un niño de 11 años de edad perdió la vida esta mañana luego de haberse descompensado en una escuela primaria de La Calera. El caso provocó conmoción en la localidad y trascendió que fue asistido de urgencia y trasladado hacia el Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia, donde luego se constató su fallecimiento.

El hecho se registró en las instalaciones del establecimiento «General José de San Martín», ubicado sobre calle Juan Ramón Jiménez al 400 de Barrio Stoecklin. Por causas que aún se intentan establecer, el menor se desvaneció mientras jugaba a la pelota con otros compañeros durante el recreo.

El personal educativo acudió de inmediato a asistir al alumno, constatando que presentaba signos vitales débiles.

Minutos después, arribó al lugar un servicio de emergencias y llevado en ambulancia hacia el centro asistencial, donde los esfuerzos de los facultativos no fueron suficientes para salvarle la vida.