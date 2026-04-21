Rescate contrarreloj: un caballo fue salvado tras caer en un pozo ciego

Un caballo fue rescatado este lunes al mediodía luego de caer en un pozo ciego en desuso en barrio Los Filtros, en la ciudad de Córdoba. El operativo fue llevado adelante por personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), que contó con la colaboración de vecinos de la zona.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Nahuel Namuncurá al 4600. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el equino se encontraba atrapado en una excavación de aproximadamente dos metros de profundidad y cerca de un metro de diámetro, lo que le impedía salir por sus propios medios.

De manera inmediata, el equipo especializado desplegó técnicas de rescate y utilizó herramientas adecuadas para este tipo de situaciones. Tras varios minutos de intenso trabajo y en coordinación con los vecinos, lograron extraer al animal de forma segura.

Según informaron fuentes del operativo, el caballo no presentaba lesiones de gravedad, a pesar de la caída y el tiempo que permaneció atrapado.

Una vez finalizado el procedimiento, el equino fue restituido a su propietario, en buen estado general, lo que llevó tranquilidad tanto a los rescatistas como a quienes siguieron de cerca el operativo.

El hecho volvió a poner en valor la rápida intervención del DUAR en situaciones de riesgo, así como la importancia de la colaboración comunitaria ante emergencias.