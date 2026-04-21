Ruido “invivible”: ordenan suspender canchas de pádel

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 3° Nominación de Río Cuarto dispuso la suspensión de las actividades en un club de pádel de Alcira Gigena por ruidos molestos, hasta que se realicen obras que reduzcan el impacto sonoro.

La medida surge tras una demanda presentada por vecinos colindantes, quienes denunciaron que el funcionamiento de las canchas, durante más de 14 horas diarias, afectaba su descanso y calidad de vida.

Según la resolución, los ruidos generados por los partidos —impactos de paletas, rebotes en los cristales y gritos— superaban los niveles de “normal tolerancia” en la convivencia entre inmuebles.

La jueza interviniente consideró que, si bien se trata de una actividad deportiva permitida, no puede desarrollarse de manera que perjudique a terceros. En ese sentido, ordenó el cese inmediato hasta que se concreten las adecuaciones necesarias.

Además, se otorgó una indemnización por daño moral a las familias afectadas, mientras que se rechazó el reclamo por daño psicológico.

En cuanto al municipio, la demanda fue desestimada al entender que no hubo una omisión en su accionar, aunque deberá controlar el cumplimiento de las obras exigidas para habilitar nuevamente el espacio.