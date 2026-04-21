Siete detenidos y armas secuestradas en operativos en Córdoba

La Policía de Córdoba llevó adelante una serie de controles y allanamientos en distintos puntos de la provincia que culminaron con siete personas detenidas, dos de ellas con pedido de captura vigente.

Los operativos se desplegaron en Jesús María, Villa Carlos Paz, La Varas, Malvinas Argentinas, Unquillo, Paraje Pichanas y Arroyito, en el marco de acciones preventivas y de investigación.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron varias armas de fuego, estupefacientes, teléfonos celulares y dos automóviles, uno de ellos con pedido judicial.

Todo lo incautado quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.