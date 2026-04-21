Sorprenden a cuatro menores con un inhibidor y una ganzúa en Córdoba

Cuatro menores de entre 15 y 16 años fueron sorprendidos durante la madrugada en barrio Villa Eucarística, en la ciudad de Córdoba, con un inhibidor de alarmas y una ganzúa en su poder.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de avenida O’Higgins y Colectora Sur, cuando personal policial observó que los adolescentes aceleraron su marcha al advertir la presencia del móvil, lo que motivó su identificación.

Durante el control, dos de los menores entregaron de manera espontánea una llave de fabricación casera tipo “T” (ganzúa) y un inhibidor en funcionamiento. Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro de los elementos y al traslado de los jóvenes a sede policial.

Tras las consultas con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), los menores quedaron a disposición de sus progenitores, en el marco de lo establecido por el Código de Convivencia Ciudadana.