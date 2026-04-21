Un auto terminó dentro del río en La Calera

Un automóvil fue encontrado dentro del río Suquía anoche en La Calera, en la intersección de Costanera y Vélez Sarsfield, lo que motivó la intervención de Bomberos Voluntarios.

El operativo se activó alrededor de las 20:17, cuando una dotación acudió al lugar y constató la presencia del rodado dentro del cauce. Según informaron fuentes policiales en el lugar, no había personas en el interior del vehículo, situación que fue corroborada por los bomberos.

Durante el procedimiento, los rescatistas trabajaron en la recuperación de pertenencias personales del propietario, además de realizar las actuaciones correspondientes y la toma de datos.

En el lugar también colaboraron efectivos de Seguridad Ciudadana, Policía y personal de EMERCO. Finalizadas las tareas, la unidad regresó a base cerca de las 21:05.