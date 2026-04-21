Vendían droga a menores cerca de una escuela y cayeron

Un punto de venta de drogas fue desbaratado en barrio Villa Unión, en la ciudad de Córdoba, tras una investigación que se extendió durante dos meses y se originó por denuncias anónimas.

El operativo se realizó en una vivienda de calle Puna de Atacama al 1400, donde fueron detenidos dos hombres de 27 y 33 años y una mujer de 29, quienes estarían vinculados entre sí por lazos familiares.

En el lugar se incautaron 896 dosis de marihuana, 126 de cocaína, dos plantas de cannabis, un revólver calibre .32 con municiones y un automóvil, además de otros elementos de interés para la causa.

Según se pudo establecer, el punto de venta funcionaba a pocas cuadras de una institución educativa y habría estado orientado a la comercialización de estupefacientes, incluso a menores de edad.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, que imputó a los tres detenidos por tenencia con fines de comercialización, con agravantes.