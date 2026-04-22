Arrancó el Jury a los fiscales por el caso Dalmasso y ya pasó la primera audiencia

La Legislatura de Córdoba fue escenario este martes del inicio del juicio político contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, en el marco del Jury de Enjuiciamiento por presunto mal desempeño en la investigación por la muerte de Nora Dalmasso.

La primera audiencia se extendió durante toda la jornada, desde la mañana hasta las 20, con el tratamiento de cuestiones preliminares, la lectura de la acusación y la posibilidad de defensa para los funcionarios involucrados, según lo establece la Ley 7.956.

Durante el debate también se desarrollaron testimoniales clave. Declararon el abogado de la familia Macarrón, Gustavo Liebau, junto a Marcelo, Facundo y Valentina Macarrón, esta última de manera virtual.

El proceso fue impulsado a partir de una denuncia presentada por la familia de la víctima. Tras su admisión, el jurado dispuso la apertura del juicio sin adelantar opinión sobre el resultado final.

La vicepresidenta de la Legislatura y presidenta del jurado, Julieta Rinaldi, destacó que la audiencia se desarrolló con normalidad y confirmó que este miércoles continuarán las declaraciones desde las 11.

El cronograma prevé nuevas jornadas durante la próxima semana debido a la cantidad de testigos. Una vez finalizada la etapa probatoria, se fijará la fecha de alegatos.

El Jurado deberá emitir una resolución antes del 28 de mayo, donde definirá si corresponde o no la destitución de los fiscales.