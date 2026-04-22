Así vivía el hombre asistido en una causa por trata laboral

Un hombre fue asistido en el marco de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, luego de ser hallado en condiciones de extrema vulnerabilidad dentro de una vivienda precaria en la zona rural de Colonia Pirirí, en Corrientes.

El procedimiento se realizó ayer, en cumplimiento de una orden judicial, por parte de efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Paso de los Libres”. Al ingresar al inmueble, los gendarmes detectaron un escenario de precariedad estructural, con escasos elementos básicos y condiciones incompatibles con una vida digna.

Tras constatar la situación, el hombre fue trasladado hacia la localidad de Curuzú Cuatiá, donde quedó a disposición de la Unidad de Atención y Asistencia a la Víctima de Mercedes, organismo que interviene en este tipo de casos para garantizar contención y resguardo.

En el operativo también participaron efectivos del Escuadrón 7 Paso de los Libres “Cabo Misael Pereyra”, junto a personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).