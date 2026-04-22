Bialet Massé: un menor tenía una moto robada hace tres años

Un adolescente de 15 años fue demorado en la noche del martes 21 de abril en la localidad de Bialet Massé, luego de que efectivos policiales comprobaran que trasladaba una motocicleta con pedido de secuestro activo desde 2022.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:15 en la intersección de las calles Cassafousth e Islas Canarias, en barrio Mirador del Lago. Personal del Comando de Acción Preventiva que realizaba tareas de patrullaje en la zona procedió a controlar al joven, quien se desplazaba a pie llevando una motocicleta marca Motomel de 110cc.

Tras consultar los datos del vehículo en el sistema policial, se confirmó que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente desde el 3 de mayo de 2022, emitido por la Unidad Judicial de Cosquín.

Ante esta situación, los uniformados procedieron al secuestro de la motocicleta y al traslado del menor a la alcaldía local. El caso quedó a disposición del magistrado interviniente.