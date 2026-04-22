Carlos Paz: chocó un local, rompió todo y se dio a la fuga

Un comercio de Villa Carlos Paz sufrió daños luego de que un automóvil se incrustara contra el frente del local y su conductora se retirara sin brindar datos ni asumir responsabilidades.

Choque y fuga en Carlos Paz: una mujer subió a la vereda con un Fiat 500, destrozó un local en Uruguay y Bialet Massé y se fue sin dar explicaciones. Buscan identificarla. pic.twitter.com/qnTOFGr388 — EL DIARIO (@diariocarlospaz) April 22, 2026

El episodio se registró esta mañana en la intersección de Uruguay y Bialet Massé, cuando una mujer intentaba estacionar en la dársena y, por causas que se investigan, aceleró de más, subió a la vereda y terminó impactando contra el toldo del comercio y varias bicicletas exhibidas.

Según relató el dueño del local, Gabriel Ariza, el vehículo —un Fiat 500 Wagon color verde oliva— logró ser retirado del lugar minutos después del impacto, y la conductora se fue sin mediar palabra.

“Podría haber sido una tragedia. Minutos antes había gente ahí. Los daños son lo de menos, pero molestó mucho la actitud de no bajar siquiera a pedir disculpas”, expresó el comerciante.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y ahora se solicita información para identificar a la mujer involucrada.