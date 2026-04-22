Carlos Paz: una mujer vendía drogas en barrio Los Inquilinos y hacía delivery

Una mujer fue detenida en la ciudad de Villa Carlos Paz acusada de comercializar estupefacientes bajo distintas modalidades, incluyendo ventas en una plaza y entregas tipo delivery.

El procedimiento fue llevado adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal. En total, se realizaron tres allanamientos en viviendas ubicadas sobre calle Dr. Esteban Maradona Sarmiento, en barrio Los Inquilinos.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, semillas de cannabis sativa, dos balanzas digitales y otros elementos vinculados a la causa.

Según se informó, la sospechosa no solo vendía drogas desde su domicilio, sino que también pactaba encuentros con clientes en una plaza ubicada frente a su vivienda. Además, ofrecía la modalidad de delivery para la distribución de estupefacientes.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz supervisó el operativo y dispuso el traslado de la detenida junto con lo incautado a sede judicial, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.