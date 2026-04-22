Cayó cerca de la escuela parroquial con un cuchillo casero y marihuana

Un hombre de 33 años fue aprehendido ayer por la noche en Carlos Paz luego de ser sorprendido circulando entre vehículos estacionados con un elemento contundente y droga.

El hecho ocurrió cerca de las 19:32 en calle Los Zorzales, en inmediaciones del playón de la escuela parroquial, donde personal del Escuadrón Motorizado Enduro observó la actitud sospechosa del individuo.

Al ser controlado, los efectivos realizaron un palpado preventivo y constataron que llevaba en la cintura una barra de hierro de aproximadamente 60 centímetros, con uno de sus extremos afilado de manera casera.

Además, entre sus pertenencias se encontraron varios envoltorios con marihuana, por lo que se dio intervención a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

El hombre fue aprehendido en el lugar por infracción al artículo 102 del Código de Convivencia Ciudadana, y se procedió al secuestro tanto del elemento punzante como de la sustancia.