Cayó un presunto ladrón en Villa Nueva tras una investigación con cámaras

En horas del mediodía de este miércoles, personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales llevó adelante un allanamiento con resultado positivo en una vivienda ubicada en calle 25 de Mayo al 800, en la ciudad de Villa Nueva.

El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 1, a cargo de la fiscal Silvia Maldonado, con intervención de la secretaria María Eugenia Barra, en el marco de una investigación por distintos hechos de robo ocurridos en la zona.

Como resultado del operativo, se concretó la detención de un hombre de 30 años, sindicado como presunto autor del delito de robo. Además, durante el allanamiento se logró el secuestro de prendas de vestir que estarían vinculadas a los hechos investigados.

La causa se inició a partir de un episodio registrado el pasado 19 de abril de 2026 en el supermercado “ISIS”, donde el acusado habría violentado medidas de seguridad para sustraer mercadería. Asimismo, se lo vincula con otro hecho ocurrido el 21 de abril en una vivienda de calle Mitre al 140, donde, tras forzar una reja, ingresó al domicilio y robó dinero en efectivo y prendas de vestir, siendo damnificada una mujer de 35 años.

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento fue resultado de una minuciosa investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, y la toma de testimonios, lo que permitió identificar al presunto autor.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.