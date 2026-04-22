Cinco detenidos con tusi, éxtasis y anfetaminas en una ruta nacional

Cinco personas —cuatro hombres y una mujer— fueron detenidas en Santa Fe tras un control vehicular realizado por personal de la Sección Seguridad Vial “Colastiné” del Escuadrón Núcleo “Santa Fe Norte” sobre la Ruta Nacional Nº 168.

El procedimiento tuvo lugar este domingo, cuando los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok con cinco ocupantes a bordo. Durante la requisa, detectaron distintas sustancias ilegales entre sus pertenencias.

Según se informó, transportaban 14 envoltorios con “tusi” o cocaína rosa (22,6 gramos), seis pastillas de anfetamina con la inscripción “Amazon” (9,6 gramos) y cuatro envoltorios con éxtasis (7 gramos).

Las pruebas de campo fueron realizadas con intervención de la PDI Microtráfico de la Policía de Santa Fe, tras lo cual el fiscal en turno ordenó la aprehensión de todos los involucrados por presunta infracción a la Ley 23.737 y la normativa provincial de desfederalización y microtráfico.

Además, se secuestraron el vehículo, las sustancias y dólares estadounidenses, quedando todo a disposición de la Justicia en la Comisaría 28 de Colastiné Norte.