Conmoción: Un adolescente planificaba un ataque en una escuela de Córdoba

La justicia ordenó un allanamiento en una vivienda de Río Cuarto tras descubrir que un adolescente de 13 años pertenecía a la comunidad internacional «True Crime Community» y planificaba un ataque en su escuela.

El caso provocó fuerte conmoción en toda la Provincia de Córdoba y la investigación se desarrolló en el marco de las amenazas por tiroteos en distintos puntos del país.

Tras haberse detectado chats donde el menor adelantaba su deseo de realizar una «masacre» y recibía el aliento de otros usuarios, la fiscal Penal Juvenil Norma Scaglia ordenó un operativo que culminó con el traslado del chico a un centro de salud mental.

Al revisar sus pertenencias, se halló una mochila que contenía un cuaderno con anotaciones sobre cómo fabricar bombas y explosivos, además de cuchillos de caza y una navaja.

El caso reviste extrema gravedad por el preocupante «efecto contagio» y la seguidilla de pintadas con amenazas que aparecieron en diversos establecimientos educativos de la provincia.