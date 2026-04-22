¿Cuánto deberán pagar los padres por amenazas de sus hijos en escuelas?

Las falsas amenazas en escuelas dejaron de ser consideradas simples “bromas” para convertirse en un problema con consecuencias penales y económicas. En Córdoba, el Gobierno provincial avanzó con un nuevo protocolo que obliga a los responsables —o a sus padres, si se trata de menores— a pagar los costos de los operativos de seguridad que se activan ante este tipo de situaciones.

La medida se enmarca en un contexto nacional donde ya se manejan cifras millonarias. En provincias como Santa Fe, un solo operativo por una falsa amenaza puede costar entre 5 y 6 millones de pesos, monto que las autoridades buscan trasladar a las familias de los involucrados. Córdoba ahora avanza en el mismo sentido, con un esquema que permitirá cuantificar cada intervención y reclamar el pago correspondiente.

Cada vez que se reporta una amenaza —como un supuesto tiroteo— se despliega un importante operativo que incluye efectivos policiales, brigadas especiales, bomberos, sistemas de emergencia y tareas investigativas. Todo ese movimiento tiene un costo concreto, que hasta ahora recaía sobre el Estado.

Con el nuevo protocolo, se realizará un cálculo detallado de los recursos humanos y materiales utilizados en cada caso. A partir de allí, se intimará a los responsables a cubrir esos gastos, y si no cumplen, se podrá avanzar con acciones judiciales para recuperar el dinero.

Desde el Ministerio de Seguridad remarcan que estas situaciones no solo implican un gasto económico elevado, sino que también afectan la capacidad operativa del Estado, ya que desvían recursos que deberían destinarse a la prevención del delito en otros puntos de la provincia.

Además del impacto financiero, las falsas amenazas generan temor y alteran la vida escolar, obligando a evacuaciones, suspensión de clases y situaciones de angustia en estudiantes, docentes y familias.

La iniciativa se aplicará en coordinación con la Justicia, la Policía y distintas áreas administrativas, y forma parte de una política de “tolerancia cero” frente a este tipo de conductas. El objetivo es claro: desalentar las amenazas y reforzar la responsabilidad de los adultos, en un escenario donde el costo de estas acciones ya no será solo simbólico, sino también económico.