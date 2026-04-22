Detenido por violencia urbana con armas y municiones

Un hombre fue detenido en la ciudad de Córdoba en el marco de una serie de allanamientos vinculados a hechos de violencia urbana, según informó la Policía.

Los operativos fueron llevados adelante por la Dirección de Coordinación de Brigadas Civiles, en distintos puntos de la capital provincial, donde se logró ubicar al sospechoso.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron dos armas de fuego, varias municiones y un teléfono celular, elementos que quedaron incorporados a la causa.

El detenido quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras avanza la investigación para determinar su participación en los episodios violentos.