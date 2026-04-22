Detienen en Cosquín a una mujer con pedido de captura por robo de autos

En un operativo realizado en el centro de Cosquín, una mujer de 32 años fue detenida tras confirmarse que tenía un pedido de captura vigente por robo calificado de vehículo.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 11:20 de este miércoles, cuando personal de la Departamental Punilla Norte realizaba tareas de prevención en barrio Centro. En ese marco, los efectivos identificaron a una pareja en la intersección de las calles Soberanía Nacional y Tucumán.

Al verificar los datos de ambas personas a través del sistema informático policial, se constató que sobre la mujer pesaba una orden de detención solicitada por la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, vinculada a una causa por robo calificado de vehículo.

En tanto, el hombre de 41 años que la acompañaba no registraba impedimentos legales.

Tras la confirmación, la mujer fue aprehendida y trasladada a sede policial, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente.