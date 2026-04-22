Detuvieron a un hombre cuando iba a robar, ocurrió en Villa Carlos Paz

Un hombre que llevaba una arma de fabricación casera fue atrapado anoche en las inmediaciones del colegio parroquial de Villa Carlos Paz. El sospechoso fue identificado por personal del escuadrón motorizado en el momento en que merodeaba entre los vehículos que se hallaban estacionados en la calle Los Zorzales del barrio La Quinta.

Se trata de un sujeto de 33 años que deambulaba por el sector con un hierro de 8 mm de diámetro y aproximadamente 60 cm de largo, con una de sus puntas afilada. Ante el hallazgo, los uniformados procedieron a la inmediata aprehensión del individuo y al secuestro del elemento, que presuntamente iba a utilizarse para abrir los rodados.

El hombre fue trasladado a la alcaldía local, donde quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.