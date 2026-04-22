En Córdoba, quienes realicen amenazas en escuelas deberán pagar el operativo

El Gobierno de Córdoba puso en marcha un nuevo protocolo para enfrentar un fenómeno creciente en establecimientos educativos: las falsas amenazas. A partir de ahora, quienes generen este tipo de intimidaciones deberán afrontar los costos de los operativos de seguridad que se activan en cada caso.

La medida, formalizada por el Ministerio de Seguridad, establece que los gastos derivados de intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación serán reclamados a los responsables. En el caso de que los autores sean menores de edad, el costo recaerá sobre sus padres o adultos responsables.

El esquema incorpora un criterio económico a las consecuencias penales ya vigentes. Es decir, además de las imputaciones judiciales, el Estado avanzará en el recupero del dinero invertido en cada operativo.

Según se informó, cada episodio será evaluado para cuantificar los recursos humanos y materiales utilizados, incluyendo personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y tecnología. Con esos datos, se intimará el pago correspondiente y, de ser necesario, se iniciarán acciones judiciales.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, remarcó que este tipo de hechos no son menores. “Cada operativo moviliza recursos que deberían estar destinados a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”, explicó. Además, señaló que estas situaciones generan angustia en estudiantes, docentes y familias, y alteran el normal funcionamiento escolar.

La implementación del protocolo se realizará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cada incidente.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la iniciativa forma parte de una política de tolerancia cero frente a las falsas amenazas. El objetivo es desalentar estas conductas, reforzar la responsabilidad individual y proteger recursos clave del Estado, al tiempo que se asegura el normal desarrollo de la vida escolar.