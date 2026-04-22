Explotó una garrafa, desató un incendio y un hombre murió calcinado

Una garrafa explotó dentro de una casa de la ciudad de Córdoba y desató esta madrugada un voraz incendio que terminó con la vida de un hombre. El fuego consumió una habitación en el barrio El Cerrito en un trágico suceso registrado durante la madrugada y el cuerpo fue encontrado por los bomberos voluntarios.

El suceso se produjo en un domicilio ubicado sobre la calle Eugenio Pizolatto al 6300 y trascendió que los restos corresponden a un hombre mayor de edad. Asimismo, tras el incendio, se solicitó la intervención de Defensa Civil debido al riesgo de derrumbe en la estructura del domicilio, que quedó seriamente dañada por el fuego.

Se iniciaron una serie de pericias para determinar cómo se originó el siniestro y si hubo otros factores involucrados.

Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima.