Golpe policial en Punilla: detenciones y secuestros múltiples

Once personas fueron detenidas —tres de ellas menores de edad— en una serie de operativos desplegados en el norte de la provincia de Córdoba, en el marco de investigaciones por robos, agresiones al personal policial y hechos de daños.

Según informó la Policía, los procedimientos se llevaron a cabo en Mina Clavero, Villa Dolores, Morteros, Cruz del Eje, Valle Hermoso, Cosquín, Villa Parque Síquiman, Bialet Massé, Río Ceballos y San Francisco.

Durante los operativos, los efectivos lograron recuperar cuatro vehículos y un teléfono celular iPhone que habían sido sustraídos en distintos hechos. Además, se procedió al secuestro de dos motocicletas, un automóvil, un machete, un arma blanca y dinero en efectivo.

Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las actuaciones para determinar su participación en los distintos episodios delictivos.