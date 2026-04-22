Guió a una madre por teléfono y logró reanimar a su bebé

Una operadora del 911 intervino en una situación crítica en barrio Colón, donde un bebé de apenas 10 días presentaba dificultades respiratorias que activaron un urgente pedido de ayuda.

La llamada ingresó al sistema de emergencias y fue atendida por la sargento primero Milena Fernández, quien comenzó a guiar a la madre con indicaciones de primeros auxilios mientras se dirigía al lugar un móvil policial.

A través del contacto telefónico, la operadora brindó instrucciones precisas que permitieron asistir al recién nacido en los primeros momentos, considerados clave en este tipo de emergencias.

Minutos después, el bebé fue trasladado a un centro de salud, donde recibió atención médica y quedó en observación.

El procedimiento se desarrolló en un contexto de máxima tensión y forma parte de las intervenciones que se realizan desde el sistema de emergencias ante situaciones críticas.