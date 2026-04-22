Investigan la muerte de un niño de 11 años en un colegio de La Calera

La justicia inició una investigación para determinar qué pasó con el niño de 11 años que murió en una escuela de La Calera. El pequeño se desmayó en el recreo mientras jugaba al fútbol y la familia confirmó que el pequeño tenía antecedentes de desvanecimientos, aunque reveló que los estudios médicos no detectaron problemas de salud que pudieran anticipar el triste final.

«Era una persona sana, no tenía problemas del corazón ni ninguna otra enfermedad que nos pusiera en alerta. Tenemos entendido que antes de que llegara la ambulancia al colegio él ya estaba en paro»; relató el hermano del menor.

«Cuando nos fuimos a hacer las fichas médicas, mi mamá nos hace hacer controles y los dos estábamos de lo más sano. Lo único que él sí tenía era sobrepeso, pero nada nos indica a qué se debe el paro cardíaco»; señaló en diálogo con El Doce.

Se aguardan los resultados de la autopsia que resultarán determinantes para establecer que derivó en el fallecimiento del niño.