Laspiur: una motociclista sufrió una fractura expuesta tras chocar con un auto

Un grave accidente de tránsito se registró en horas de la tarde en S.M. Laspiur, en la intersección de las calles San Martín y Lambertti, donde una motociclista resultó con heridas de consideración tras colisionar con un automóvil.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro fue protagonizado por una motocicleta Corven Energy conducida por una mujer de 27 años y un Renault Mégane al mando de un hombre de 30 años. Por causas que aún se intentan establecer, ambos vehículos impactaron en la mencionada esquina.

Como consecuencia del fuerte choque, la conductora del rodado menor sufrió lesiones de gravedad y debió ser asistida en el lugar por el servicio de emergencias, que posteriormente la trasladó al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco.

En el centro de salud, los profesionales de guardia diagnosticaron que la joven presentaba una fractura expuesta en la pierna izquierda, por lo que quedó internada bajo observación.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.