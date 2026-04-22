Lo atraparon con varias dosis de éxtasis, tussi y marihuana

Un hombre fue detenido por la Fuerza Policial Antinarcotráfico y se le secuestraron varias dosis de marihuana, éxtasis y tussi. El procedimiento se concretó en el barrio General Paz tras una investigación que demandó varios meses y trascendió que el sospechoso fue interceptado en la vía pública.

Se llevó adelante un control en la intersección de Fray Mamerto Esquiú y Oncativo donde se logró atrapar al sospechoso, quien llevaba en su poder los estupefacientes. Posteriormente, se allanó un departamento en la calle Fray Mamerto Esquiú al 500.

En el domicilio, los efectivos secuestraron más dosis de éxtasis, tussi, marihuana y otros elementos vinculados a la causa.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, el detenido fue trasladado a sede judicial e imputado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.