Nueva Córdoba: una mujer fue apuñalada en la entrada de un edificio

Un grave hecho de violencia se registró este miércoles por la mañana en barrio Nueva Córdoba, en la ciudad de Córdoba, donde una trabajadora de limpieza fue atacada con un arma blanca mientras cumplía sus tareas en el hall de un edificio ubicado sobre avenida Vélez Sarsfield al 900.

La víctima, identificada como María Laura Gordillo, de 41 años, se desempeñaba como encargada de limpieza del lugar. De acuerdo a la información policial, el episodio se desencadenó cuando un hombre desconocido intentó ingresar al edificio y, ante la negativa de la mujer, reaccionó de manera violenta.

En ese contexto, el agresor extrajo un arma blanca y le provocó una herida de gravedad en el abdomen. Tras el ataque, el hombre escapó del lugar a pie, mientras la víctima quedó tendida y fue asistida por personas que se encontraban en la zona.

Vecinos y testigos alertaron de inmediato al servicio de emergencias, por lo que efectivos policiales y personal médico acudieron rápidamente al lugar. La mujer recibió las primeras atenciones en el sitio y luego fue trasladada de urgencia al Hospital de Urgencias para su tratamiento.

En paralelo, se desplegó un operativo en la zona con participación de móviles policiales para intentar dar con el agresor, que hasta el momento permanece prófugo.

La causa quedó en manos de la Justicia, que avanza con la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable. No se descarta que el atacante sea una persona en situación de calle que frecuentaba el sector.