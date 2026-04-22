Otro argentino detenido en Brasil por racismo tras insultar a una joven

Un nuevo episodio de racismo protagonizado por un ciudadano argentino volvió a generar repercusión en Brasil. Esta vez, un hombre de 67 años fue detenido en Río de Janeiro tras insultar a una joven en un supermercado del barrio de Copacabana. El hecho se suma a otros antecedentes recientes que encendieron el debate sobre conductas discriminatorias de turistas y residentes argentinos en el país vecino.

El acusado fue identificado como José Luis Haile, quien reside en Brasil desde 2024 y cuenta con documentación legal en ese país. El incidente ocurrió el lunes en una sucursal ubicada sobre la calle Siqueira Campos, a pocos metros de la playa de Copacabana.

Según la denuncia, todo comenzó cuando se formó una fila en una caja que estaba a punto de abrir. La primera en ubicarse fue Samara Rodrigues de Lima, una repartidora de 23 años que intentaba adelantar sus pedidos. Minutos después, Haile se colocó detrás con evidente impaciencia y comenzó a increpar a la cajera por la demora.

La joven intervino para aclarar que la empleada recién estaba habilitando la caja y que la espera era de unos diez minutos. Lejos de calmarse, el hombre le hizo un gesto para que se callara y, ante la negativa de la joven, la insultó en dos oportunidades con expresiones racistas y misóginas, diciéndole "negra puta".

La situación fue advertida por otro ciudadano argentino que se encontraba en el lugar, quien dio aviso a efectivos de la Guardia Municipal que estaban en la zona. Los agentes intervinieron de inmediato, retiraron al agresor del comercio y lo trasladaron a la 12ª Comisaría de Policía Civil de Copacabana, donde quedó detenido en flagrancia.

La Justicia de Río de Janeiro avanzó rápidamente y convirtió la detención en prisión preventiva. A diferencia de otros casos recientes, Haile no se encontraba como turista, sino que es residente en Brasil, por lo que fue trasladado a una cárcel común en el barrio de Benfica.

Desde enero de 2023, la legislación brasileña equipara la injuria racial al delito de racismo, lo que implica que es imprescriptible, no admite fianza en sede policial y prevé penas de entre dos y cinco años de prisión.

El caso guarda similitudes con el protagonizado en enero por la abogada argentina Agostina Páez, quien fue denunciada por realizar gestos racistas en un bar de Ipanema. En aquella oportunidad, permaneció más de 70 días en Río bajo medidas cautelares y con tobillera electrónica, y solo pudo regresar al país tras pagar una caución cercana a los 20.000 dólares.

Este nuevo episodio refuerza la postura de las autoridades brasileñas frente a delitos de discriminación, con sanciones cada vez más severas y un mensaje claro contra el racismo.