Peleas con heridos, drogas y detenciones en barrios de Córdoba

El programa Cordobeses en Alerta desplegó en los últimos días una serie de intervenciones en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, que derivaron en detenciones, recupero de elementos sustraídos y acciones ante situaciones de violencia.

Los procedimientos se activaron a partir de avisos de vecinos, comerciantes, cámaras de seguridad y patrullajes, con actuaciones en sectores como Colinas del Cerro, San Salvador, Yofre, Chateau Carreras, San Vicente, San Martín, Uritorco, Parque Vélez Sársfield y Talleres Este.

En barrio Uritorco, uno de los episodios más relevantes, tres personas fueron detenidas tras protagonizar una pelea en la vía pública donde se arrojaban piedras. Dos vecinos resultaron heridos y debieron ser trasladados al Hospital de Urgencias. Además, se secuestró un vehículo y elementos vinculados al hecho.

En Parque Vélez Sársfield, el control de una motocicleta permitió detectar sustancias ilícitas, lo que motivó la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

En San Vicente, a partir de imágenes de un comercio, se logró identificar y detener a un hombre vinculado a un intento de robo.

En Yofre, tras un arrebato, se realizó un seguimiento controlado que permitió interceptar al sospechoso y recuperar un celular.

En Colinas del Cerro, se recuperaron prendas sustraídas de un comercio luego del control de una mujer señalada.

También hubo intervenciones en San Salvador por intento de sustracción de mercadería, en Chateau Carreras por daños en una vivienda tras movimientos sospechosos en techos, en San Martín con el secuestro de un arma blanca, y en Talleres Este donde un adolescente fue retenido tras un arrebato.

Todos los involucrados quedaron a disposición del magistrado interviniente.