Punilla: Atacaron a una docente y hay preocupación por la escalada de violencia

Una docente del IPEM 406 de Villa Parque Síquiman sufrió un ataque a su propiedad en las últimas horas y crece la preocupación por la escalada de violencia, mientras se avanza con una investigación para saber si tendría relación con las denuncias realizadas días atrás por las amenazas de tiroteos.

De acuerdo a la información a la que accedió EL DIARIO, el hecho tuvo lugar durante la madrugada cuando personas desconocidas atacaron a pedradas la vivienda de la maestra. Inmediatamente tomó participación personal policial y se abrió una investigación para determinar si lo sucedido podría estar relacionado con hechos acontecidos en el establecimiento educativo.

Cabe destacar que, un menor de la localidad fue imputado por su presunta participación en las amenazas.

Esta situación ha generado una gran preocupación entre docentes de diferentes establecimientos educativos, quienes han manifestado su temor por posibles represalias tras las denuncias para frenar un fenómeno que se repite en todo el Valle de Punilla.

La Fiscalía de Turno de Villa Carlos Paz ha tomado intervención en el caso y la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla se encuentra trabajando para esclarecer los motivos del ataque.