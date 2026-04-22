Se retiró el perro que nunca falló en 344 operativos de drogas en Córdoba

Buster, el perro detector de drogas de la División K-9 de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, se retiró del servicio activo tras casi ocho años de trabajo en la provincia de Córdoba.

El animal, un ovejero alemán nacido el 22 de mayo de 2018 en el criadero de la propia fuerza, fue entrenado para identificar múltiples sustancias ilícitas como marihuana, cocaína, éxtasis, ketamina, rohypnol y tusi, además de armas de fuego.

A lo largo de su trayectoria operativa, participó en 344 procedimientos positivos, sin registrar fallas en las detecciones, lo que representa una efectividad total en cada intervención en la que fue requerido. En total, acumuló 790 horas y 33 minutos de trabajo en distintos operativos vinculados a la lucha contra el narcotráfico.

Tras su retiro, Buster comenzará una nueva etapa fuera de la actividad operativa y será alojado en el hogar de una familia vinculada a la fuerza, donde continuará bajo cuidado.

Desde la institución destacaron el rol del equipo de la División K-9 en su formación y desempeño, así como su aporte en numerosos procedimientos realizados en todo el territorio provincial.