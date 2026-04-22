Tragedia del rally: Recolectaron pruebas clave y analizan filmaciones

La Fiscalía Múltiple de Cura Brochero avanza con la investigación del siniestro ocurrido durante el desarrollo del Rally Sudamericano en el tramo Giulio Cesare–Mina Clavero.

De manera inmediata, se receptaron testimonios de personas que se encontraban en el lugar al momento del hecho, mientras que también se secuestró documentación vinculada a los protocolos de seguridad del evento.

En paralelo, los investigadores obtuvieron registros fílmicos de los denominados vehículos “0”, encargados de recorrer el tramo antes de la largada de los competidores, con el objetivo de analizar las condiciones previas a la carrera.

Además, se llevan adelante pericias sobre el vehículo que protagonizó el siniestro, junto a otras medidas probatorias que buscan esclarecer lo ocurrido.

La causa continúa en plena etapa investigativa, bajo la órbita del magistrado interviniente.