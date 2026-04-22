Tres localidades de Córdoba incorporan Guardias Locales y equipamiento

El Gobierno de Córdoba oficializó la incorporación de Guardias Locales en Villa Concepción del Tío, Colonia Valtelina y Colonia Prosperidad, en el marco de la política de seguridad preventiva que impulsa el Ministerio de Gobierno.

La medida apunta a fortalecer la prevención mediante un esquema que articula tecnología, participación ciudadana y trabajo conjunto con los gobiernos locales. Con estas incorporaciones, el programa continúa su expansión en el departamento San Justo.

Durante la presentación, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, destacó que el objetivo es consolidar un modelo de seguridad basado en la cercanía y la coordinación con municipios y comunas. En la misma línea, el secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana, José Gualdoni, encabezó el acto junto a autoridades locales.

En ese contexto, se entregó equipamiento para los nuevos cuerpos: una camioneta 0 km para Villa Concepción del Tío y automóviles 0 km para Colonia Valtelina y Colonia Prosperidad, destinados a tareas de patrullaje y prevención.

El programa provincial ya cuenta con 326 localidades adheridas y 233 Guardias Locales en funcionamiento en todo el territorio cordobés, con el objetivo de ampliar la cobertura en materia de seguridad preventiva.